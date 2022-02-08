Ученые выяснили, что курение может вызвать нарушения когнитивных способностей пожилых людей

Американские исследователи предупреждают пожилых граждан о вреде курения и его негативном эффекте, который может проявиться на когнитивных способностях.

Людям старше 60 лет особенно рискованно прибегать к курению, потому что это может сказаться на способностях собирать, обрабатывать и запомнить информацию. Об этом пишет Medicalexpress.

По результатам исследования выяснилось, что чем больше испытуемые курили, тем сложнее им было решать приведенные для опыта тесты. При этом другие проблемы со здоровьем не оказывали влияния на когнитивные функции.

Кроме того, некоторые ученые уверены, что курение на протяжении большого периода может спровоцировать тяжелое течение коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «бустерная» доза вакцины против коронавируса может на 95% защитить пожилых людей от омикрон-штамма.