Ученые: почти на 100% защитить пожилых от «омикрона» может «бустерная» доза вакцины от COVID-19

Ученые: почти на 100% защитить пожилых от &#171;омикрона&#187; может &#171;бустерная&#187; доза вакцины от COVID-19
Почти на 100% защитить пожилых от "омикрона" может "бустерная" доза вакцины от COVID-19. Фото: pixabay.com

«Бустерная» доза вакцины против коронавирусной инфекции может на 95% защитить пожилых людей от омикрон-штамма.

Агентство безопасности здравоохранения Соединенного королевства провело исследование и выяснило, что «бустерная» доза вакцины способствует защите людей за 50 от «омикрона» на 95%. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что спустя 6 месяцев после второй дозы вакцины против коронавируса защита от летального исхода от последствий заболевания омикрон-штаммом составила около 60% у людей старше 50 лет, но спустя две недели после введения третьей дозы она увеличилась уже до 95%.

По мнению специалистов, «бустерная» доза с высокой вероятностью защищает от госпитализации. После третьей дозы вакцины Pfizer уровень защиты от госпитализации достигает 90%. Он снижается до 75% спустя 10-14 недель. При этом эффективность защиты от препарата Modern оценивается в 90-95% в течение девяти недель после третьей дозы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по результатам исследования существующих вакцин против нового штамма «Спутник V» показал высокую вируснейтрализующую активность, а применение бустерного «Спутника Лайт» повышает эффективность других вакцин.

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