Три иномарки сгорели ночью на проспекте Просвещения

Три иномарки сгорели ночью на проспекте Просвещения
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ночь на 17 февраля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:38 мск. На проспекте Просвещения у дома 76 корпус 1 загорелись иномарки.

В автомобиле марки Volkswagen обгорел моторный отсек, в двух рядом припаркованных автомобилях марки Mitsubishi обгорел капот, передняя часть салона и оплавилась левая фара.

Справиться с огнем удалось в 02:57 мск.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

иномарки пожар происшествия


 

Новости партнеров
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три иномарки сгорели ночью на проспекте Просвещения
Профессор назвал шесть скрытых симптомов «омикрона»
Петергоф остался за пределами внимания уборочной техники в четверг
В России ужесточат порядок выдачи пособий по безработице
В Пулково 17 февраля задержан один рейс
Доктор Комаровский назвал правила лечения «омикрона» в домашних ...
Диетологи назвали ягоду для борьбы с токсинами
Диетолог Гинзбург назвал насекомых альтернативой мясу