Три иномарки сгорели ночью на проспекте Просвещения

В ночь на 17 февраля в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:38 мск. На проспекте Просвещения у дома 76 корпус 1 загорелись иномарки.

В автомобиле марки Volkswagen обгорел моторный отсек, в двух рядом припаркованных автомобилях марки Mitsubishi обгорел капот, передняя часть салона и оплавилась левая фара.

Справиться с огнем удалось в 02:57 мск.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

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