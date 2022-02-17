Россиянам рассказали, в каких случаях можно списать долги за ЖКХ

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказал, в каких случаях можно списать долги за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, это возможно, если по ним прошел срок исковой давности, а также при банкротстве и невозможности взыскания, подтвержденной судебными приставами.

Заявить о пропуске исковой давности можно, если управляющая компания обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности, а с момента последнего платежа при этом прошло более трех лет. Допустим, если человек не платил с февраля 2019 года, то при обращении управляющей компании в марте 2022 года неплательщик вправе заявить суду об истечении срока исковой давности.

По словам юриста, большинство дел рассматривается заочно, в ускоренном порядке, при этом сам суд не учитывает срок исковой давности, поэтому гражданин должен подавать подобное заявление самостоятельно. В такой ситуации важное значение имеет отсутствие каких-либо платежей в течение всего срока и соглашений об отсрочке или реструктуризации, сообщает РИА Недвижимость.

«Чтобы списать давний долг, нужно в течение десяти дней после первого заседания подать возражение против исполнения решения. Суд отменит судебный приказ и УК придется обращаться в суд повторно. На новом заседании судья вызовет стороны в очном порядке, где гражданин имеет право заявить об истечении срока исковой давности», — пояснил специалист.

Юрист рассказал об еще одном способе списания долгов. Это процедура банкротства, если у должника параллельно есть долги в банках и других кредитных организациях более чем на 500 тыс. рублей. Для того, чтобы начать процедуру банкротства следует обратиться в Арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту постоянного проживания.

К заявлению нужно приложить список кредиторов с размером их требований, опись имущества, сведения о доходах и сделках с недвижимостью, которые гражданин совершал за последние три года.

Суд должен проверить платежеспособность. Если окажется, что доходов и имущества действительно недостаточно для погашения всех долгов, он признает неплательщика банкротом.

«После завершения процедуры банкротства суд освободит гражданина от долгов по оплате ЖКУ», — отметил юрист.

Также исполнительное производство может быть прекращено из-за невозможности взыскания долга. Это происходит, когда Федеральная служба судебных приставов не может получить деньги со счетов гражданина в банках, либо найти имущество, которое можно продать с торгов. Обычно исполнительное производство прекращается в срок от одного года до трех лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз — плюс 1000 рублей с каждого человека. Речь идет о комиссиях при оплате услуг ЖКХ через банковскую карту или через банкоматы. К слову, большая часть граждан таким образом и платит «коммуналку».