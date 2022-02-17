Врач назвал условия, при которых можно снимать COVID-ограничения в России

Врач назвал условия, при которых можно снимать COVID-ограничения в России
В регионах России ужесточают меры борьбы с коронавирусом. Фото: pexels.com

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что регионы и крупные города могут отказываться от ковид-ограничений, если более 80% населения иммунизированы.

«В случае, если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% жителей региона или города, то там реально можно снимать коронавирусные ограничения», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 14 659 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 342 383 летальных исхода, выздоровели 11 643 393 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор создал специальную тест-систему, которая способна обнаружить новую коронавирусную инфекцию на ранних стадиях.

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