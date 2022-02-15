Россияне могут с помощью новой тест-системы выявить Covid на ранних стадиях

Роспотребнадзор создал специальную тест-систему, которая способна обнаружить новую коронавирусную инфекцию на ранних стадиях.

В органе сообщили, что новую технологию будут применять для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем. Таким образом можно будет определить инфекцию в организме человека на ранних стадиях и прямо у кровати больного. Помимо прочего, создание такой системы не требует больших затрат, потому что новая система не нуждается в высокотехнологичном оборудованиии.

Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств, таких как молекулы направляющих РНК, которые могут быть использоваться в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления рибонуклеиновой кислоты вируса SARS-CoV-2.

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