Россияне могут с помощью новой тест-системы выявить Covid на ранних стадиях

Россияне могут с помощью новой тест-системы выявить Covid на ранних стадиях
В России появилась тест-система для выявления коронавируса на ранних стадиях. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор создал специальную тест-систему, которая способна обнаружить новую коронавирусную инфекцию на ранних стадиях.

В органе сообщили, что новую технологию будут применять для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем. Таким образом можно будет определить инфекцию в организме человека на ранних стадиях и прямо у кровати больного. Помимо прочего, создание такой системы не требует больших затрат, потому что новая система не нуждается в высокотехнологичном оборудованиии.

Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств, таких как молекулы направляющих РНК, которые могут быть использоваться в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления рибонуклеиновой кислоты вируса SARS-CoV-2.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у пятерых россиян, переболевших «омикроном», выявили чёрный грибок. Заболевание смертельно опасно. Оно поражает мозг, кости, кожу, желудок и многие другие органы.

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