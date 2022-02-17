Индийский диетолог развеяла главный миф о кофе

Индийский диетолог развеяла главный миф о кофе
Чтобы уменьшить зависимость от этого напитка, необходимо постепенно снижать его потребление в течение двух-трех недель. Фото: pixabay.com

Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала, что вопреки общепринятому мнению кофе не дает дополнительную энергию, а как бы «берет ее взаймы» у организма.

Она написала в Instagram, что чувство бодрости и прилив энергии после чашки кофе объясняется стимулирующим действием кофеина, который, будучи стимуляторам, заставляет организм тратить ресурсы.

Кофеин имеет схожую структуру с вызывающим сонливость аденозином. Действующее вещество кофе приносит только иллюзию бодрости. Организму же все равно необходим отдых, поэтому он создаст новые рецепторы. Таким образом спать захочется еще сильнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог Антонина Саволюк дала совет по правильному употреблению кофе, чтобы он не навредил здоровью. Специалист рассказала, что кофе лучше пить во время завтрака и посоветовала вместе с ним наливать стакан воды.

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Индийский диетолог развеяла главный миф о кофе
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