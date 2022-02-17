В Госдуме рассказали о доходах, которые положены россиянам от разработки природных ресурсов

По словам депутата Государственной думы, первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова, жители России должны получать деньги от разработки природных ресурсов в стране.

Об этом слуга народа сообщил в беседе с Ura.Ru. По его мнению, разработка национальных ресурсов может приносить жителям страны доходы.

Щапов заметил, что у многих россиян есть ощущение, что все доходы от разработки природных ресурсов положены лишь олигархам, менеджерам госкомпаний и самому государству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Министерстве просвещения заявили, что 76 процентов российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. В ведомстве пояснили, что подходы к оплате труда в регионах отличаются