В Госдуме рассказали о доходах, которые положены россиянам от разработки природных ресурсов

В Госдуме рассказали о доходах, которые положены россиянам от разработки природных ресурсов
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

По словам депутата Государственной думы, первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова, жители России должны получать деньги от разработки природных ресурсов в стране.

Об этом слуга народа сообщил в беседе с Ura.Ru. По его мнению, разработка национальных ресурсов может приносить жителям страны доходы.

Щапов заметил, что у многих россиян есть ощущение, что все доходы от разработки природных ресурсов положены лишь олигархам, менеджерам госкомпаний и самому государству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Министерстве просвещения заявили, что 76 процентов российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. В ведомстве пояснили, что подходы к оплате труда в регионах отличаются

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