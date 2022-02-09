Минпросвещения: почти 80% учителей в России имеют оклад ниже МРОТ

Минпросвещения: почти 80% учителей в России имеют оклад ниже МРОТ
Почти 80% учителей в России имеют оклад ниже МРОТ. Фото: pixabay

В Минпросвещения сообщили, что 76% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда.

Доклад Минпросвещения был озвучен на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Отмечается, что почти 80% учителей имеют зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщает ТАСС.

Данные Минпросвещения предоставлены за 2021 год. С 1 января 2021 года Федеральный МРОТ составляет 12 792 рубля.

В ведомстве пояснили, что подходы к оплате труда в регионах отличаются. Это приводит к непрозрачности начисления надбавок. Кроме того, при анализе также было зафиксировано необоснованная дифференциация зарплаты между педагогами внутри регионов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Министерства просвещения Сергей Кравцов посоветовал административным работникам быть более чуткими по отношению к педагогам. Он дал комментарии по поводу увольнения учительницы из-за стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

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