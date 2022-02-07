Минпросвещения призывает восстановить в правах уволенного за чтение стихов Хармса учителя

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов посоветовал административным работникам быть более чуткими по отношению к педагогам.

Минпросвещения России проверит информацию об увольнении учительницы в Петербурге за чтение старшеклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. По словам Кравцова, педагога необходимо восстановить в правах, передает ТАСС.

Глава Министерства отметил, что школьные учителя живут своей работой и с ними необходимо быть более обходительными административным работникам.

«Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», — объяснил Кравцов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков заявил, что увольнение петербургской учительницы за чтение стихов Хармса требует проверки.