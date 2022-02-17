На шоссе Революции полностью сгорел дощатый дом

Сведения о пострадавших после пожара в Красногвардейском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили, что 18 февраля, что очевидцы пожара в доме №108 по шоссе Революции вызвали пожарных в 09:53. В одноэтажном, дощатом доме, размер которого 6х25 метров происходило горение обстановки по всей площади. Здание полностью уничтожено.

На борьбу с пожаром направили 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Всего через 20 минут, к 10:14 огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бестужевской улице в двухэтажном, кирпичном доме, размер которого 15х30 метров горела обстановка на площади 15 квадратных метров. К слову, здание является нежилым. Возгорание происходило на втором этаже.