На Бестужевской горело кирпичное здание: пожар тушат уже час

Сведения о пострадавших после пожара в Калининском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 14 февраля, что очевидцы пожара в доме №6 корпуса 2 по Бестужевской улице вызвали пожарных в 18:36. В двухэтажном, кирпичном доме, размер которого 15х30 метров горела обстановка на площади 15 квадратных метров. К слову, здание является нежилым. Возгорание происходило на втором этаже.

На борьбу с пожаром направили десять человек личного состава и две единицы техники. Через час, к 19:27 огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.