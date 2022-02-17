Названы вакансии, где петербуржцы могут заработать полмиллиона в месяц

С начала февраля петербургские работодатели разместили более тысячи вакансий с доходом от 300 тыс. рублей. Есть среди них и те, где горожанам обещают платить и по полмиллиона рублей.

Эксперты проанализировали более 180 тысяч вакансий, открытых в регионах Северо-Западного Федерального округа. Оказалось, что на хорошую оплату труда могут рассчитывать медсестра, врач психиатр-нарколог, стоматолог. Во вех этих специалистах сейчас нуждаются работодатели.

Как сообщила пресс-служба «HeadHunter», до 300 тыс. рубелей в месяц готовы платить управляющему рестораном, менеджеру отдела продаж со знанием французского языка, установщику межкомнатных перегородок, программисту 1С и математику-программисту.

На зарплату от 250 тыс. рублей может рассчитывать главный бухгалтер, от 300 тыс. — руководитель группы разработки, до 350 тыс. — медсестра и врач психиатр-нарколог, до 450 тыс. — директор сети коворкингов и врач стоматолог-ортопед, до 700 тыс. — директор по персоналу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице набирает популярность вакансия контролера QR-кодов. Людям, поверяющим сертификаты, готовы платить от 33 тысяч рублей. Устроиться на такую работу довольно просто, так как опыт в большинстве случаев не имеет значения.