В Киеве заметили дым, окутавший российское посольство

В Киеве заметили дым, окутавший российское посольство
Дым над российским посольством. Фото: скриншот Telegram-канала Ольги Скабеевой

Над зданием российского посольства в Киеве заметили дым. Автор видео предполагает, что внутри здания якобы уничтожают документы.

Происшествие случилось в четверг, 17 февраля, в сети появились кадры с места происшествия. Появившиеся в сети кадры опубликовала журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

«Ну как загорелось — документы жгут», — заявил автор видео.

На опубликованных кадрах видно, что над крышей здания поднялся белый дым, который позже потемнел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что в последние дни усилились провокационные действия Украины на линии разграничения.

Напомним, 12 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что Россия запланировала нападение на Украину на 16 февраля. Позже британское издание The Sun опубликовало статью с указанием точной даты, якобы планируемого Москвой, нападения.

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