20 тысяч рублей ежемесячной выплаты получит часть россиян

В Пенсионном фонде РФ напоминают о том, что некоторые семьи вправе получить дополнительные средства от государства. Такой мерой соцподдержки могут воспользоваться семьи, воспитывающие не менее двух детей.

Речь идет о пособии в размере 19 620 рублей. Оно положено социально незащищенным гражданам, у которых с 1 января 2018 года появился второй ребенок.

Указанная сумма выплачивается из средств материнского (семейного) капитала. Начисления производятся только тем заявителям, которые являются гражданами России и могут документально подтвердить свои недостаточно высокие доходы.

Под категорию получателей выплат попадают семьи, где доход на человека не дотягивает до двойной величины прожиточного минимума за месяц. Так, в Мурманской области в 2022 году сумма ограничена 44094 рублями в месяц на человека.

Как правило, для назначения выплаты оцениваются доходы родителей. В зависимости от ситуации в расчет могут брать финансы иных лиц: усыновителя, опекуна и несовершеннолетних детей.

Рассчитывать на помощь государства можно ограниченное время – до момента достижения вторым ребенком трехлетнего возраста. После этого поступление ежемесячных выплат прекратится.

Если родитель обратился за пособием в первые полгода после появления ребенка, его назначат с даты рождения малыша. В иных случаях указанную сумму начинают перечислять на счет заявителя с того месяца, в котором он обратился.

Упрощенный порядок подачи заявления позволяет избежать посещения ведомств. Обратиться в ведомство можно дистанционно, через личный кабинет портала Пенсионного фонда России или Госуслуг.

Напомним, что с 2022 года обладателями маткапитала могут стать и отцы, которым родили детей суррогатные мамы. Прежде граждане, вынужденные обращаться за такими услугами, не имели права воспользоваться данной мерой государственной поддержки.