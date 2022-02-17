Путин потребовал повысить реальные доходы россиян

Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, для реализации этой задачи необходимы не только эффективные меры социальной поддержки, но и экономический рост.
Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что такая задача перед правительством уже поставлена, и ее необходимо выполнить.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга предложили торговым сетям ограничить наценку на хлеб, молоко и овощи.
Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.