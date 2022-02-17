Путин потребовал повысить реальные доходы россиян

Путин потребовал повысить реальные доходы россиян
Эта задача обязательно должна быть решена, подчеркнул президент России. Фото: скриншот с "Прямой линии" с Владимиром Путиным

Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, для реализации этой задачи необходимы не только эффективные меры социальной поддержки, но и экономический рост.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что такая задача перед правительством уже поставлена, и ее необходимо выполнить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга предложили торговым сетям ограничить наценку на хлеб, молоко и овощи.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

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