Онколог назвал три признака, указывающих на развитие рака у детей

Онколог назвал три признака, указывающих на развитие рака у детей
Эксперт рассказал, что диагностировать онкологию у ребенка намного сложнее. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Указать на развитие рака у ребенка могут три признака. Их перечислил детский онколог-хирург Тимур Шароев.

По его словам, сложность диагностики заключается в том, что ребенок зачастую не может пояснить изменения в своем самочувствии. При этом у детей чаще всего выявляют злокачественные опухоли, которые недоступны при визуальной оценке.

Профессор рассказал в беседе с «Москвой 24», что одним из самых распространенных онкологических заболеваний у детей являются гемобластозы. Сюда входят лейкоз, лимфомы.

На втором месте Шароев расположил опухоли центральной нервной системы. Среди симптомов можно перечислить тошноту, рвоту и прогрессирующую потерю зрения. Также на развитие рака могут указывать забрюшинные опухоли: новообразования в почках и симпатической нервной системе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заложенность ушей может быть симптомом онкологического заболевания.

врач дети онкология


 

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