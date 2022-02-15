Заложенность ушей может быть симптомом онкологического заболевания

Такое заявление сделал чешский врач Йиржи Кубеш. По его мнению, заложенность в ушах может свидетельствовать о наличии страшного заболевания.

Издание Express сообщает, что по словам эксперта из Центра протонной медицины в Праге, злокачественные опухоли в области шеи довольно опасны. К слову, диагностировать такие патологии бывает возможно нестандартными способами. Так, специалист призвал обратить внимание на один симптом, такой как заложенность в ушах.

Доктор отметил, что злокачественная опухоль на шее может дать осложнение абсолютно на любую часть тела, так как чаще всего распространяется через кровь и лимфатическую систему.

Кубеш напомнил, что опухоли в области головы встречаются все более часто, однако научных исследований на данную тему пока что слишком мало.

Также врач добавил, что стоит прислушиваться к своему организму. Обратиться к специалисту стоит, если существует отечность в шее, болезненное состояние десен, язвы и пятна во рту.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвала отличительные симптомы «омикрона» у пожилых, такие как депрессия, бессонница.