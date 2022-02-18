Финансист спрогнозировал падение доллара до 70 рублей

Финансист спрогнозировал падение доллара до 70 рублей
Фото: pixabay.com

Доллар в этом году может упасть до отметки в 70 рублей за единицу американской валюты. Такое заявление сделал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

По его словам, на рубль сейчас оказывают влияние несколько факторов, главный из которых — геополитика. В частности, новости о том, что «вторжение» России на Украину не состоялось, укрепили российскую валюту до отметки в 75 рублей за доллар, но после на фоне геополитических новостей он снова ослаб.

Как сообщило агентство «Прайм», если политики договорятся, то прорыв в международных отношениях неминуемо скажется на стабильности рубля. К концу года валюта может укрепиться и доллар будет стоить 70 рублей или даже ниже, уверен эксперта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация у границ России может воспламениться в любой момент. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 12 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что Россия запланировала нападение на Украину на 16 февраля. Позже британское издание The Sun опубликовало статью с указанием точной даты, якобы планируемого Москвой, нападения. Сообщалось, что российские военные проведут операцию против Киева в три часа ночи по местному времени.

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