Петербургская школьница пропала после прогулки 17 февраля

В Красносельском районе Петербурга пропала пятиклассница. К поискам девочки уже подключились волонтеры организации «ЛизаАлерт».

О пропаже девочки стало известно в четверг, 17 февраля. Около 20 часов в полицию обратилась мама девочки. Женщина рассказала, что около 16:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12-летняя девочка ранее из дома не уходила, на учёте в ПДН не состоит.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Девочка была одета в белую шапку, черные брюки, бордовые ботинки и темно-синее пальто, сообщается в социальных сетях поисковиков.

Всем, кто может сообщить информацию о местонахождении девочки, просят звонить по телефону: 8-800-700-54-52 или по экстренному телефону 112.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что студентка из США, приехавшая в Петербург для учебы на филологическом факультет СПбГУ, пропала и уже неделю не выходит на связь.