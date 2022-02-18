Российским пенсионерам раскрыли лучшее время для увольнения

Российским пенсионерам раскрыли лучшее время для увольнения
Россияне, которые ушли на заслуженный отдых и больше не работают, получают пенсию в размере 19 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Россияне, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, могут уволиться на выгодных условиях. Этот способ позволит им получить больше денег, пишет «Прайм».

Если уволиться в конце месяца, то можно рассчитывать на хорошую денежную прибавку. Такой совет дает пенсионерам доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Причина в особенностях расчетов, производимых ПФР.

Ежемесячно в Пенсионный фонд поступают данные от предприятий. Они должны предоставлять отчет до 15 числа следующего месяца. В нем указываются сведения обо всех сотрудниках, независимо от того, сколько дней попали в расчет.

Кандидат экономических наук привела примеры, которые наглядно демонстрируют в чем преимущества увольнения в конце месяца. Один пенсионер пишет заявление об уходе, в котором последним рабочим днем отмечается 1 марта, а второй – 31 марта. В обоих случаях в апреле Пенсионный фонд будет оповещен, что человек работал в марте, а за апрель он уже не будет числиться на предприятии.

Сведения за апрель поступят в распоряжении ПФР лишь в мае. В июне ПФР утвердит очередную индексацию, которая начнет начисляться к пенсиям с июля. Прибавку будут рассчитывать со второго весеннего месяца, в котором оба пенсионера уже не работали.

В итоге получается, что и тот и другой сотрудники оказываются в равных условиях при начислении пенсии. Хотя первый получил зарплату за один день, а другой – за полный месяц. Выгоднее доработать указанный месяц до конца.

Напомним, что на днях обнародованы данные по доходам российских пенсионеров. Согласно статистике Минтруда, в среднем каждый из них получает 66 тысяч рублей в месяц. Из них 14 тысяч приходится на пенсию, а остальные деньги они получают в виде заработной платы.

При этом россияне, которые ушли на заслуженный отдых и больше не работают, получают пенсию в размере 19 тысяч рублей. Их социальная выплата регулярно индексируется государством.

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