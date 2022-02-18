Валерий Пикалёв : завод в Янино осуществит раздельный сбор мусора

Валерий Пикалёв : завод в Янино осуществит раздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора. Фото: gov.spb.ru

Руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв объяснил, что с помощью ресурсов завода в Янино будет осуществляться раздельный сбор мусора.

Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В эфире канала обсуждались итоги «мусорной реформы», длящейся полтора месяца.

Пикалев объяснил, что ровно год тому назад работа завода была остановлена из-за финансовых вопросов, а также некоторых нарушений технологического процесса.

«Мы рассказываем о наших планах и намерениях, что будет происходить в будущем на этом заводе. Специализированная техника уже вышла на свои маршруты. С помощью ресурсов этого завода мы будем осуществлять раздельный сбор ТКО, транспортировать отходы сюда и перерабатывать», – сказал руководитель администрации губернатора.

Кроме этого, эксперт добавил, что в скором времени создадут положение о раздельном сборе мусора. Его должны будут утвердить с «Невским экологическим оператором» и общественностью. Все это произойдет в следующие 2-3 месяца.

Вице-губернатор отметил, что мусор на завод в Янино не отправится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ВНИИБ на 2-м Муринском стягиваются градозащитники и полиция.

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