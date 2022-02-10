К ВНИИБ на 2-м Муринском стягиваются градозащитники и полиция

Градозащитники здания бывшего института целлюлозно-бумажной промышленности собираются на 2-м Муринском проспекте, 49 в четверг, 10 февраля.

Застройщик пригнал технику к зданию ВНИИБ. Активисты считают, что началась подготовка к сносу здания в стиле сталинского неоклассицизма. На место также прибыла полиция. Напомним, на его месте планируется построить высотку. К месту также подъехала полиция.

«Приехали краны к зданию ВНИИБ на 2-ом Муринском 49. Это все незаконно. Требуем документы!» — пишут активисты в соцсетях.

По словам градозащитников, около ВНИИБ собираются установить временные опоры.

«Сегодня у ВНИИБ ведутся подготовительные к сносу работы. Сейчас они приостановлены, потому что у рабочих нет надлежащего ограждения и щита. Но когда ограждение будет установлено (на это нужно несколько часов), работы возобновятся», — рассказали активисты.

Напомним, в ноябре прошлого года к объекту уже пригоняли строительную технику во время рассмотрения иска из-за отказа признать здание памятником.

Накануне Госстройнадзор продлил разрешение на строительство многоквартирного дома, который компания «Специализированный застройщик «2-й Муринский» планирует возвести на месте здания ВНИИБ. Здание в стиле ленинградского неоклассицизма снова оказалось под угрозой сноса.

«То, как его продлили, мы считаем настоящим мошенничеством и беззаконием, и будем это доказывать. Зная это, застройщик с большой вероятностью попытается снести ВНИИБ до суда!» — считают градозащитники.

По данным Госстройнадзора, в конце 2021 года правительство РФ продлило действие разрешительных документов по нескольким отраслям автоматически сроком на один год. Такая инициатива касается и застройщиков.

На сайте ведомства появился список восьми многоквартирных домов, на которые были продлены разрешения «автоматом». Разрешение получил застройщик ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, дом №49, литера А. Действие документа продлено до 20 марта 2025 года.

На месте ВНИИБа хотят построить многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Санкт-Петербургского союза архитекторов, заслуженный архитектор России Олег Романов обратился в ЗакС с просьбой защитить здание ВНИИБа на 2-м Муринском проспекте и бывшую Медсанчасть завода им. М.И. Калинина на Одоевского.