ЦБ разработал законопроекты, запрещающие выпуск и оборот криптовалют в России

Центральный банк Российской Федерации создал два законодательных проекта, согласно которым будет запрещен выпуск и оборот криптовалют в России. Кроме этого проект подразумевает штрафы до 1 млн руб. за нарушение данных требований.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Первый проект предполагает запрет на организацию выпуска, а также на обращение частной цифровой валюты в РФ. Поправки хотят внести в ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Банкам, финансовым институтам и субъектам национальной платежной системы будет запрещено «владеть частными цифровыми валютами».

Также, если закон будет принят, то введут запрет на распространение рекламы о частных цифровых валютах, организации их выпуска, выпуске и обращении. Кроме этого, Банк предложил такую инициативу, как ограничение на переводы и прием платежей лицам, которые занимаются выпуском или обращением частной цифровой валюты.

ЦБ намеревается организовать штрафы, передает «Прайм». За организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри страны. С физических лиц будут взымать от 300–500 тысяч рублей, а за прием платежей в ней — 30–50 тысяч руб. Для юридических лиц штраф будет составлять 0,7–1 млн рублей.

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