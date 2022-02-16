ЦБ предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиян предупредили, что в последнее время телефонные мошенники часто просят людей перевести деньги на «специальный», или «безопасный», счет в ЦБ — якобы для их сохранности, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Ранее ВТБ сообщил, что злоумышленники под видом сотрудников банков звонят потенциальным жертвам и предупреждают их о возможной блокировке вымышленного «единого лицевого счета в Центробанке», чтобы узнать информацию о финансовом состоянии жертвы для последующих атак.

По замыслу мошенников, упоминание Банка России усыпит бдительность потенциальной жертвы. «В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», — пояснил регулятор.

В некоторых случаях, чтобы войти в доверие к человеку, мошенники могут напоминать о правилах безопасности — например, посоветовать никогда не раскрывать банковские данные.

Кроме того, они могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, какого-либо банка или Центробанка. Также мошенники могут звонить от имени сотрудников госорганов с обещаниями выплат и компенсаций.

В ЦБ рекомендуют сразу прервать разговор, если вам звонят неизвестные и тема беседы разговора сводится к деньгам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказал гражданам РФ о самых частных схемах обмана, которые мошенники применяют во время новогодних праздников. Самой популярной схемой обмана, на которую попадаются россияне, является реклама праздничных акций и подарков от имени различных финансово-кредитных организаций. Мошенники через соцсети распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где пользователям предлагают ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый код для подтверждения операции.