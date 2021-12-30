Стали известны самые популярные схемы обмана в новогодние праздники

Россияне зачастую попадаются на удочку злоумышленников, когда те используют бренд банка. Фото: pixabay

Россияне зачастую попадаются на удочку злоумышленников, когда те используют бренд банка. Фото: pixabay

Эксперт рассказал гражданам РФ о самых частных схемах обмана, которые мошенники применяют во время новогодних праздников.

Директор по безопасности Почта Банка рассказал «Известиям», что самой популярной схемой обмана, на которую попадаются россияне, является реклама праздничных акций и подарков от имени различных финансово-кредитных организаций. Мошенники через соцсети распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где пользователям предлагают ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый код для подтверждения операции.

Другим распространенным сценарием мошенничества стало выманивание денег через фейковый сайт брокера. Преступники звонят жертве и убеждают ее перевести средства на «брокерский счет», который оказывается счетом мошенника.

Кроме того, россияне зачастую попадаются на удочку злоумышленников, когда те используют бренд банка, чтобы связываться с жертвами от его имени через мессенджеры. Жертвам направляют сообщения об оплате некой подписки с банковской карты, а для отмены просят предоставить данные карты и одноразовый пароль из смс-сообщения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван главный секрет защиты сбережений от мошенников.