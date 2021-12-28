Назван главный секрет защиты сбережений от мошенников

Эксперт советует не привязывать к функции бесконтактной оплаты карты и счета, на которые поступают большие суммы. Фото: pixabay

Эксперт советует не привязывать к функции бесконтактной оплаты карты и счета, на которые поступают большие суммы. Фото: pixabay

Самый главный секрет защитить свои безналичные средства от мошенников – не хранить все сбережения на счетах, привязанных к функциям оплаты или приложениям на смартфоне. Об этом заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко

По ее словам, чаще всего злоумышленники выводят деньги при помощи чужого смартфона именно бесконтактной оплатой.

Как сообщили «Известия», эксперт советует не привязывать к функции бесконтактной оплаты карты и счета, на которые поступают зарплата, вознаграждения и хранятся сбережения. Для защититы своих сбережений следует иметь несколько счетов в разных банках и ставить на смартфон приложения тех, чьи платежные средства используются в повседневной жизни.

Также лучше не устанавливать приложения банка, где лежат основные средства. Кроме того, не рекомендуется использовать одни и те же коды для разблокировки смартфона и установленных на него приложений.

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