Специалист рассказала, как избежать мошенника в костюме Деда Мороза

Специалист рассказала, как избежать мошенника в костюме Деда Мороза. Фото: кадр из ролика на youtube.com

Специалист рассказала, как избежать мошенника в костюме Деда Мороза. Фото: кадр из ролика на youtube.com

Перед новогодними праздниками могут активироваться мошенники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Необходимо очень внимательно и тщательно выбрать аниматора на предстоящий праздник.

На кануне праздников аниматоров нужно вызывать либо через знакомых, пользовавшихся услугой, либо через официальные агентства праздников, считает юрист Анна Попроцкая. Своим мнением о проблеме с мошенниками в костюмах новогодних персонажей и ее решении она поделилась в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Также, для перестраховки, можно заключить договор на оказание услуги. Особое внимание, по мнению специалиста, нужно обратить на подозрительную предоплату или коды, которые нужно назвать при заказе актера.

Попроцкая напомнила, что в связи с эпидемической обстановкой аниматор должен использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники приведет к обратному эффекту, считает специалист.