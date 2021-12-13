Специалист рассказала, как избежать мошенника в костюме Деда Мороза

Специалист рассказала, как избежать мошенника в костюме Деда Мороза
Специалист рассказала, как избежать мошенника в костюме Деда Мороза. Фото: кадр из ролика на youtube.com

Перед новогодними праздниками могут активироваться мошенники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Необходимо очень внимательно и тщательно выбрать аниматора на предстоящий праздник.

На кануне праздников аниматоров нужно вызывать либо через знакомых, пользовавшихся услугой, либо через официальные агентства праздников, считает юрист Анна Попроцкая. Своим мнением о проблеме с мошенниками в костюмах новогодних персонажей и ее решении она поделилась в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Также, для перестраховки, можно заключить договор на оказание услуги. Особое внимание, по мнению специалиста, нужно обратить на подозрительную предоплату или коды, которые нужно назвать при заказе актера.

Попроцкая напомнила, что в связи с эпидемической обстановкой аниматор должен использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники приведет к обратному эффекту, считает специалист.

дед мороз ленобласть мошенники новости СПб Новый год снегурочка


 

Новости партнеров
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Специалист рассказала, как избежать мошенника в костюме Деда Мороза
Из-за тумана рейсы из Петербурга в Калининград пришлось вернуть в Пулково
С 13 на 14 декабря в Северной столице последний раз в году разведут мосты
Пожар на вещевом рынке во Фрунзенском районе удалось ликвидировать
Голикова: неофициально переболевшие COVID-19 смогут получить сертификат
Первый пациент с омикрон-штаммом скончался в Великобритании
Ремонтные работы прорыва трубы на Маршала Захарова 17 завершатся около 18 ...
Петербуржцы жалуются на лед и «кашу» в городе