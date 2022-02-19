Пенсионеров предупредили об уголовном преследовании при получении выплат

Прокурор, преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Мария Кормилицына предупредила всех российских пенсионеров об угрозе уголовной ответственности за получение пенсий обманным путем.

Специалист заявила в беседе с агентством «Прайм», что не все граждане знают об обязанностях, которые возникают одновременно с правом на получение пенсионных выплат.

К примеру, статья 159.2 УК РФ предусматривает ответственность за хищение в сфере соцвыплат. Речь идет о выплатах, которые могут быть получены обманным путем, когда пенсионер подал заведомо недостоверные сведения, дающие право на соцвыплату.

Обманом будет считаться случай, когда пенсионер теряет право на законную пенсию из-за изменения жизненных условий. Ответственность также грозит за недостоверные сведения. Например, за сокрытие информации о переезде.

Кроме того, нарушителем станет получатель доплат от ПФР на содержание нетрудоспособных членов семьи, который не уведомит ведомство о том, что иждивенец трудоустроился.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам раскрыли лучшее время для увольнения.