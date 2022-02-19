По 30 000 рублей: ПФР объяснил, кто может получить новую выплату

Выплату можно получить всего один раз. Фото: pixabay

Выплату можно получить всего один раз. Фото: pixabay

В Пенсионном фонде России объяснили, кто может рассчитывать на получение новой единовременной денежной выплаты в 30 000 рублей, и как ее оформить.

Речь идет о выплате от ПФР, которую могут получить беременные супруги военнослужащих по призыву. Об этом сообщает Primpress.

«Подавать документы можно на сроке беременности свыше 180 дней, то есть после 26 акушерских недель», – уточнили в фонде.

Для получения пособия нужно подтвердить, что супруг действительно служит в армии. А если служба закончилась, то справку можно получить в военкомате в течение полугода после демобилизации. Остальные документы ПФР запросит самостоятельно.

Выплату можно получить всего один раз. Она составляет 29 908 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам от 1960 года рождения придут крупные выплаты в феврале.