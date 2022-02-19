ПФР: пенсионерам от 1960 года рождения придут крупные выплаты в феврале

ПФР: пенсионерам от 1960 года рождения придут крупные выплаты в феврале
Пожилым гражданам придет пенсия не только за февраль, но и доплата за январь. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Все неработающие пенсионеры в России до конца февраля получат увеличенные денежные выплаты. На счета граждан поступят пенсии с учетом индексации на 8,6%.

Выплаты в повышенном размере в феврале придут всем пенсионерам, родившимся в 1960 году и ранее. Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, тоже могут рассчитывать на прибавку, если пенсионные выплаты им уже назначены.

Как отметили в ПФР, увеличенные после индексации выплаты уже начали переводить пенсионерам. Начислять средства будут приблизительно до 25 февраля.

Пожилым гражданам придет пенсия не только за февраль, но и доплата за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Деньги будут начислять автоматически.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеры, имеющие стаж 20 и 25 лет, получат по 30 тыс. рублей.

Выплаты пенсионерам индексация пенсий пенсии пенсионные выплаты прибавка к пенсии пфр рост пенсий


 

Новости партнеров
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Надели смирительную рубашку: актера Валерия Николаева забрали в психбольницу
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ПФР: пенсионерам от 1960 года рождения придут крупные выплаты в феврале
Байден заявил о готовности России атаковать Украину в ближайшие дни
Петербуржец, ударивший омоновца на незаконном митинге, получил 1,5 года колонии
Скейт-парк построят в 2022 году под Дунайским путепроводом
Пять вредных привычек для людей старше 60 лет
В субботу в Пулково нет задержанных рейсов
Десять человек потушили пожар на Плесецкой улице
В ВОЗ заявили, что мир не готов к новой пандемии