Пенсионеры, имеющие стаж 20 и 25 лет, получат по 30 тыс. рублей

Пожилые российские граждане, которые имеют стаж 20 и 25 лет, должны получить денежные средства в размере до 30 тысяч рублей в 2022 году.

В зависимости от возраста человека и его стажа будут начислены выплаты. Пенсионный Фонд России представил размеры таких выплат с учетом повышенной индексации в размере 8,6 процентов, передает PRIMPRESS.

Отмечается, что после утверждения новой индексации фиксированная выплата к страховой пенсии возросла до 6 тысяч 564 рублей. При этом, для некоторых пожилых россиян подобная выплата, входящая в состав пенсии, станет еще больше.

Так, для граждан-северян показатель возрос примерно до 10 тыс. рублей. Данную выплату пообещали дать тем, кто не меньше 15 лет трудился на Крайнем Севере. Для женщин страховой стаж должен составлять от 20 лета, а для мужчин — 25.

Помимо прочего, если у такого пожилого гражданина будет находиться на иждивении хотя бы один человек, то выплата возрастет до 13 тысяч 128 рублей, а если пенсионер будет содержать двух граждан – 16 тысяч 411 рублей, а при 3 иждивенцах сумма выплаты будет равна 19 тысяч 693 рубля.

В феврале 2022 года на высокую выплату стоит надеяться пенсионерам-северянам, наработавшим 20 и 25 лет, чей возраст достиг 80 лет, либо же они являются инвалидами 1-ой группы. Так, фиксированная выплата будет равна 19 тыс. 693 рубля. Если у них есть дети на иждивении, то сумма увеличится до 22 976 рублей, при двух детях — 26 тыс. 257 рублей, а при трех — 29 тыс. 540 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Общероссийский Народный фронт попросил расширить «семейную ипотеку» для всех многодетных семей. ОНФ обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Политика попросили расширить возможности «Семейной ипотеки». В настоящий момент многие нуждающиеся многодетные семьи не могут получить льготную ставку, так как не подпадают под условия ипотеки