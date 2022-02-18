«Семейную ипотеку» расширят для всех многодетных семей

«Семейную ипотеку» расширят для всех многодетных семей
"Семейную ипотеку" просят расширить. Фото: pixabay.com

Общероссийский Народный фронт попросил расширить «семейную ипотеку» для всех многодетных семей.

ОНФ обратился председателю правительства России Михаилу Мишустину. Политика попросили расширить возможности «Семейной ипотеки». В настоящий момент многие нуждающиеся многодетные семьи не могут получить льготную ставку, так как не подпадают под условия ипотеки, передают РИА Новости.

Отмечается, что льготная ипотека будет действовать для семей, у которых третий ребёнок и следующие рождены до 2018 года. Кроме этого, Мишустина попросили разрешить рефинансировать ипотеку, понизить ставку по программе «Семейная ипотека», в случае, если снизился доход семьи.

Оговорили и вопрос семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Таким семьям предложили разрешить брать «Семейную ипотеку» на недвижимость на вторичном рынке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали, у кого могут возникнуть сложности с одобрением ипотеки.

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«Семейную ипотеку» расширят для всех многодетных семей
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