«Семейную ипотеку» расширят для всех многодетных семей

Общероссийский Народный фронт попросил расширить «семейную ипотеку» для всех многодетных семей.
ОНФ обратился председателю правительства России Михаилу Мишустину. Политика попросили расширить возможности «Семейной ипотеки». В настоящий момент многие нуждающиеся многодетные семьи не могут получить льготную ставку, так как не подпадают под условия ипотеки, передают РИА Новости.
Отмечается, что льготная ипотека будет действовать для семей, у которых третий ребёнок и следующие рождены до 2018 года. Кроме этого, Мишустина попросили разрешить рефинансировать ипотеку, понизить ставку по программе «Семейная ипотека», в случае, если снизился доход семьи.
Оговорили и вопрос семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Таким семьям предложили разрешить брать «Семейную ипотеку» на недвижимость на вторичном рынке.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали, у кого могут возникнуть сложности с одобрением ипотеки.