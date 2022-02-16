Эксперт рассказали, у кого могут возникнуть сложности с одобрением ипотеки

Эксперты рассказали, что сложности с одобрением ипотеки в Москве в этом году могут возникнуть у недавно открывших бизнес предпринимателей, сотрудников сферы услуг и ресторанного бизнеса.

Аналитики «Финам» также предрекли трудности с покупкой жилья в ипотеку гражданам, работающим курьерами, в ЧОП и автомастерских. Комфортным доходом для выплаты среднего жилищного кредита в Москве после повышения ключевой ставки ЦБ специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» назвали 190-200 тыс. рублей, сообщает РБК.

Позволить себе подорожавшую ипотеку, по данным аналитиков сервиса HH.ru, смогут сотрудники сферы продаж, IT, строительства, недвижимости, высшего менеджмента, а также маркетинга, рекламы и PR. На высокий уровень зарплаты также могут рассчитывать digital-дизайнеры, CEO-специалисты, бизнес-аналитики.

Напомним, 11 февраля совет директоров ЦБ на заседании 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по мнению экспертов, застройщики уверены в том, что повышение ставки ЦБ сильно скажется на рынке жилья в текущем году. В частности, покупателей, у которых нет детей и которые не могут рассчитывать на льготную программу семейной ипотеки, ждет повышение ставок по кредиту до 12%, и как следствие — рост платежей по ипотеке, увеличение среднего срока кредита.