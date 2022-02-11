Эксперты рассказали, что будет с ипотекой после повышения ставки ЦБ

ЦБ повышает ключевую ставку: что будет с ипотекой. Фото: pixabay.com

ЦБ повышает ключевую ставку: что будет с ипотекой. Фото: pixabay.com

Совет директоров ЦБ на заседании 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%.

Цикл повышения продолжается почти год: с апреля 2021 года ставка, тогда составлявшая 4,25%, выросла более чем в два раза. Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% — максимума с весны 2017 года.

По мнению экспертов, застройщики уверены в том, что повышение ставки ЦБ сильно скажется на рынке жилья в текущем году. В частности, покупателей, у которых нет детей и которые не могут рассчитывать на льготную программу семейной ипотеки, ждет повышение ставок по кредиту до 12%, и как следствие — рост платежей по ипотеке, увеличение среднего срока кредита.

Удержать спрос девелоперы надеются за счет совместных программ с банками по субсидированию ставки, сообщает РБК Петербург.

Руководитель отдела ипотечного кредитования «ПИА Недвижимость» Ольга Илюшкина считает, что повышение ключевой ставки на 1 п.п. повысит ставки по всем банковским программам. По прогнозам эксперта, новостройка будет выше 11% в среднем, вторичка — 12-13%. Возможно, будут и программы по ставке более 14% — коммерческая ипотека, кредитование под залог имеющейся недвижимости, загородное жилье.

По ее словам, повышение более 15% мало вероятно, потому что это может очень повлиять на уровень покупательского спроса на жилье в целом.

В прошлом году ставка ипотечного кредита была в среднем 7%.

По прогнозам директора по продажам Группы RBI Дмитрия Фалкина, если в ближайший год она поднимется до уровня, например, 12%, то размер платежа по ипотеке вырастет в 1,7 раза. Таким образом, даже если сумма кредита останется на том же уровне, стоить он будет в 1,7 раза дороже.

При этом эксперт отмечает, что субсидирование от застройщиков удержит среднюю ставку на уровне ниже 12%.

Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает не разводить панику, а дождаться решения совета директоров Центробанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.