Петербуржцев в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий

Петербуржцев в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий
Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

МЧС по Петербургу предупредило местных жителей о неблагоприятной погоде, которая ожидается в субботу днем, 19 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода начнет портиться сегодня начиная с 11-14 часов. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега.

В целом в городе будет облачно. Южный, юго-восточный ветер будет умеренным. Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. На дорогах образуется гололедица.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, какая погода ждет россиян весной 2022 года. На сегодня метеорологи дают неутешительный прогноз для россиян, соскучившихся по теплу, и это касается большинства регионов.

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