ПФР напомнил россиянам о выплате 6600 рублей по заявлению

В Пенсионном фонде напомнили гражданам РФ о денежной выплате, которая выдается по заявлению. Обращаться в ПФР за выплатой нужно уже сейчас.

Речь идет о доплате к обычной пенсии. Получить надбавку могут пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети или дети-студенты. Об этом сообщает Primpress.

За каждого ребенка, которому нет 18 лет и который находится на содержании у родителя-пенсионера, ПФР выдает деньги. Финансовую поддержку от государства можно получить и на детей возрастом до 23 лет, если они учатся в вузе на очном отделении.

Размер выплаты составляет треть от фиксированной выплаты к пенсии. На сегодняшний день это около 2200 рублей. Максимум можно получать пособие за трех детей, то есть при таком раскладе сумма доплаты составит уже 6600 рублей.

Выплату можно получить в следующем месяце после подачи заявления. Те, кто обратится в ПФР уже сейчас, получат деньги в марте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ПФР объяснил, кто может получить новую выплату в 30 000 рублей.