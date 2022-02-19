В России с 1 марта ужесточают правила получения разрешения на оружие

Правила получения разрешения на оружие ужесточат с 1 марта. Фото: Pixabay

Правила получения разрешения на оружие ужесточат с 1 марта. Фото: Pixabay

В России с 1 марта 2022 года ужесточаются правила получения разрешения на оружие, сообщил замначальника ГУ Росгвардии по Москве Вадим Медведев.

«Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра», — цитирует Медведева ТАСС.

Отличие от действующих правил будет заключаться в том, что обследование в медучреждениях станет обязательным, уточнил он.

Кроме того, по словам Медведева, Росгвардия сможет в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения человеком данного медицинского обследования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России ужесточат порядок выдачи пособий по безработице.