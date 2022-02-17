В России ужесточат порядок выдачи пособий по безработице

В России ужесточат порядок выдачи пособий по безработице
Документ предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министерство труда и социальной защиты планирует пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и закрепить статус самозанятых.

Как сообщает РБК, ведомство намерено разработать новую концепцию федерального закона «О занятости населения», которую адаптируют к современным реалиям. На рассмотрение в Госдуму законопроект планируется внести в ходе осенней сессии.

В концепции предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным россиянам, а также приписать статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для них хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям

Документ предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. В нем также будут затронуты вопросы использования заемного труда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне назвали идеальную сумму для достойной жизни на пенсии.

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