В России ужесточат порядок выдачи пособий по безработице

Документ предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Документ предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министерство труда и социальной защиты планирует пересмотреть механизм начисления пособий по безработице и закрепить статус самозанятых.

Как сообщает РБК, ведомство намерено разработать новую концепцию федерального закона «О занятости населения», которую адаптируют к современным реалиям. На рассмотрение в Госдуму законопроект планируется внести в ходе осенней сессии.

В концепции предлагается внести изменения в порядок выдачи пособий безработным россиянам, а также приписать статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для них хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим социальным гарантиям

Документ предполагает меры по борьбе с теневой занятостью. В нем также будут затронуты вопросы использования заемного труда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне назвали идеальную сумму для достойной жизни на пенсии.