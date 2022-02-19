РФ начала учения с пусками баллистических ракет

Российская Федерация начала учения с пусками баллистических ракет. Глава государства Владимир Путин дал добро на начало учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.

Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Отмечается, что в рамках учений запустят баллистические и крылатые ракеты.

В плановых учениях примут участие Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначений, Северный и Черноморский флот.

Во главе мероприятие будет Владимир Путин. Он смотрит за пусками баллистических ракет из ситуационного центра вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин обещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника, но до сих пор этого не сделал. Об этом рассказал сам президент Белоруссии.