Названы 5 важных правил, как не остаться без доплаты к пенсии

Пожилые граждане в случае неисполнения некоторых правил могут лишиться пенсионных выплат и доплат.

О важных положениях поведал преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына. Об этом она поговорила с агентством «Прайм».

Специалист отметила, что у пенсионеров существуют не только права, но и обязанности. Их неисполнение может перейти в лишение пенсионных выплат и доплат.

Так, например, пожилые граждане, проживающие в Москве, должны сообщать в Пенсионный Фонд России о переезде из столицы в другой регион. К слову, в таком случае они потеряют московские надбавки.

Кроме того, необходимо заявлять о том, что нашел работу иждивенец, на которого пенсионер получал доплату.

Отмечается, что, переезжая в другую страну, пенсионеры также обязаны рассказать ПФР о своих планах. Так как при подобной смене жительства гражданин перестает получать социальную пенсию от Российской Федерации.

Мария Кормилицына объяснила, что будет, если данные сведения скрыть. За это предусмотрена уголовная статья «Мошенничество при получении выплат».

Преподаватель рассказала, что в этом случает будет нанесен ущерб федеральному, региональному, муниципальным бюджетам, а также внебюджетным государственным фондам.

Прокурор добавила, что такой закон регулирует и другие аспекты получения денежных средств. Например, экс-военным запрещено получать льготы сразу по двум основаниям.

«Дело в том, что выход таких персон на пенсию связан не с возрастом, а с выслугой лет, а размер пенсионного пособия зависит от должности и звания, продолжительности службы и надбавок, но нужно выбрать что-то одно», — добавил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые российские граждане, которые имеют стаж 20 и 25 лет, должны получить денежные средства в размере до 30 тысяч рублей в 2022 году.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что пенсионерам, у которых есть банковские вклады, необходимо оплатить налог за проценты. Такое правила вступило в действие с февраля. К сожалению, льгот россиянам пенсионного возраста не предусматривается.