Российских пенсионеров обложили налогами по вкладам в 2022 году

Российских пенсионеров обложили налогами по вкладам в 2022 году
Пенсионерам в РФ рассказали, кому не нужно платить налог за проценты по вкладам в 2022 году. Фото: Pixabay

Пожилые россияне должны будут заплатить налог за проценты по вкладам в этом году.

Пенсионерам, у которых есть банковские вклады, необходимо оплатить налог за проценты. Такое правила вступило в действие с февраля. К сожалению, льгот россиянам пенсионного возраста не предусматривается, передает портал БНК.

К слову, ставка составляет 13% с процентных начислений. При этом обложению налогами подлежат не все вклады.

Это не коснется тех, чей доход по вкладам не выше определенного лимита. Лимит же возможно посчитать по специальной формуле.

1 млн рублей необходимо умножить на ключевую ставку Центрального Банка по состоянию на 1 января отчетного года.

Так, по итогам прошлого года налогом облагаются проценты свыше 42 тысяч 500 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург готовится к эксперименту по упрощенному налогообложению для малого бизнеса.

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