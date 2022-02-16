Петербург готовится к эксперименту по упрощенному налогообложению для малого бизнеса

Петербург готовится к эксперименту по упрощенному налогообложению для малого бизнеса
Об этом говорится в письме Министерства финансов, поступившем в ЗакС в ответ на обращение парламента. Фото: pixabay

Северная столица станет участником эксперимента по внедрению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Соответствующую заявку городских властей одобрили в Министерстве финансов. К программе город присоединится уже в следующем году.

Как сообщил телеканал «Петербургский дневник», упрощенка даст льготы малому бизнесу. Так, сэкономить предприниматели смогут на бухгалтерах, страховых и пенсионных взносах. Новые возможности предусмотрены для организаций и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и с числом работников до пяти человек.

Другим плюсом для малого бизнеса станет обнуление страховых и пенсионных взносов, которые будет компенсировать федеральный бюджет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили увеличить налоги для богатых граждан. Те, кто получает больше миллиона рублей в месяц, могут начать платить 20% подоходного налога.

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