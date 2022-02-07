В России предложили увеличить налоги для богатых граждан

В Госдуме предложили увеличить в 2022 году налоги для богатых граждан в России. Фото: Pixabay

В Госдуме предложили увеличить в 2022 году налоги для богатых граждан в России. Фото: Pixabay

В Госдуме предложили увеличить налоги для богатых граждан. Те, кто получает больше миллиона рублей в месяц, могут начать платить 20% подоходного налога.

Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что с подъемом подоходного налога крупные компании и финансовые организации постараются отказаться от неофициальных зарплат. Он отметил, что в банковских организациях вряд ли будут в конвертах выдавать зарплату.

По его словам, если доходы человека составляют менее 500 тысяч рублей в месяц, то размер подоходного налога должен оставлять 13%, если от 500 тысяч и до миллиона — 15%. Получающие более одного миллиона рублей в месяц, должны будут отдавать 20 процентов своего дохода.

«Учитывая, что у нас 70% ВВП это госэкономика, и, как правило, именно в таких крупных госкомпаниях такие большие зарплаты», — приводит слова эксперта URA.RU.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторые пожилые люди в России при выходе на пенсию начинают сдавать жилье, что обязывает их, как и любых других граждан, платить налоги от получаемой прибыли. Для пенсионеров, занимающихся сдачей жилья, есть как плюсы, так и минусы.