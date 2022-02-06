«Налоги платят все»: российским пенсионерам рассказали как сдавать жилье и сохранить льготы

&#171;Налоги платят все&#187;: российским пенсионерам рассказали как сдавать жилье и сохранить льготы
Российским пенсионерам рассказали о плюсах и минусах сдачи жилья. Фото: pixabay

Некоторые пожилые люди в России при выходе на пенсию начинают сдавать жилье, что обязывает их, как и любых других граждан, платить налоги от получаемой прибыли. Для пенсионеров, занимающихся сдачей жилья, есть как плюсы, так и минусы.

Пожилые россияне, даже сдавая жилье, смогут сохранить часть своих льгот, но при этом не освободятся от обязательного налога. О преимуществах и недостатках такого дополнительного способа дохода рассказали эксперты, с которыми поговорила «Российская газета».

Управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова рассказала, что собственник, который сдают квартиру, в начале года должен отчитаться за предыдущий и заплатить налог по ставке 13%. Для пенсионеров есть лазейка, которая поможет минимизировать налог. Граждане могут стать самозанятыми и выплачивать сумму до 4%, при этом тот пожилой гражданин, кто сдает жилье не получит статус работающего и сможет получать надбавки к пенсии от государства. При этом эксперт отметила, что и налоговые льготы при этом не появятся. В случае, если пенсионер будет сдавать квартиру нелегально, его ждет такая же ответственность, как и других лиц.

Другой специалист — эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова — заключила, что сдача жилья не подлежит обязательному пенсионному страхованию по закону. В связи с этим пожилой человек не может быть признан работающим, поэтому и льгот неработающего пенсионера он не лишается.

«Непосредственно деятельность по сдаче квартиры в аренду не делает пенсионера работающим и не лишает его автоматически социальных льгот, однако увеличивает его ежемесячный доход, в соответствии с уровнем которого пенсионерам могут полагаться социальные субсидии», — заявила Анисимова.

Эксперт отметила, что льгота для пожилых граждан по оплате ежегодного имущественного налога на квартиру, которая сдается в аренду, может быть сохранена. Но это будет работать в том случае, если деятельность не будет считаться предпринимательской. В противном случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество.

Специалисты предостерегают, что нарушителям, которые уклоняются от налогов, грозит штраф в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога, а также привлечение к административной ответственности. Исключением не станут и пожилые граждане.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юрист рассказала российским гражданам, кто имеет право на получение налогового вычета при покупке жилья.

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