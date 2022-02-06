Юрист рассказала, кто может получить налоговый вычет при покупке жилья

Вычет можно получить, если на покупку или строительство жилья тратится от 2 миллионов рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Вычет можно получить, если на покупку или строительство жилья тратится от 2 миллионов рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юрист Мария Омельченко рассказала российским гражданам, кто имеет право на получение налогового вычета при покупке жилья. От стоимости квартиры можно вернуть 13%.

Юрист рассказала в беседе с «Российской газетой», рассчитывать на получение налогового вычета может каждый россиянин, который платит налог на доход физических лиц (НДФЛ). Налоговый вычет размером в 13% от стоимости жилья предоставляется всего один раз в жизни.

Вычет можно получить, если на покупку или строительство жилья тратится от 2 миллионов рублей. При покупке жилья в ипотеку сумма должна быть выше 3 миллионов рублей. Соответственно, налоговый вычет в первом случае составит 260 тысяч рублей, а во втором — 390 тысяч рублей.

Если жилье стоит меньше, чем 2 миллиона рублей, то размер вычета рассчитывается в зависимости от суммы покупки, а остаток можно перенести на другую недвижимость.

Омельченко напомнила, что индивидуальным предпринимателям и самозанятым налоговый вычет будет доступен только в том случае, если они не только ведут бизнес, он и работают по трудовому или гражданско-правовому договору. Если они не трудоустроены, то права на получение вычета не имеют, поскольку НДФЛ они не платят.

Как отмечает юрист, налоговый вычет составляет 13% от суммы годового заработка. То есть, человек с зарплатой в 20 тысяч рублей собирается купить жилье за 2 миллиона рублей, то на возвращение налогового вычета может уйти несколько лет.

Чтобы получить налоговый вычет, гражданин должен обратиться в органы Федеральной налоговой службы с необходимым пакетом документов: потребуются декларация о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ, справка от доходах по форме 2-НДФЛ, договор купли-продажи жилья, свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи квартиры или доли в ней налогоплательщику, документы, подтверждающие расходы на покупку имущества, паспорт, свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке), уточнила специалист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что налоговая объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам.