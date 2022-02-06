Юрист рассказала, кто может получить налоговый вычет при покупке жилья

Юрист рассказала, кто может получить налоговый вычет при покупке жилья
Вычет можно получить, если на покупку или строительство жилья тратится от 2 миллионов рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юрист Мария Омельченко рассказала российским гражданам, кто имеет право на получение налогового вычета при покупке жилья. От стоимости квартиры можно вернуть 13%.

Юрист рассказала в беседе с «Российской газетой», рассчитывать на получение налогового вычета может каждый россиянин, который платит налог на доход физических лиц (НДФЛ). Налоговый вычет размером в 13% от стоимости жилья предоставляется всего один раз в жизни.

Вычет можно получить, если на покупку или строительство жилья тратится от 2 миллионов рублей. При покупке жилья в ипотеку сумма должна быть выше 3 миллионов рублей. Соответственно, налоговый вычет в первом случае составит 260 тысяч рублей, а во втором — 390 тысяч рублей.

Если жилье стоит меньше, чем 2 миллиона рублей, то размер вычета рассчитывается в зависимости от суммы покупки, а остаток можно перенести на другую недвижимость.

Омельченко напомнила, что индивидуальным предпринимателям и самозанятым налоговый вычет будет доступен только в том случае, если они не только ведут бизнес, он и работают по трудовому или гражданско-правовому договору. Если они не трудоустроены, то права на получение вычета не имеют, поскольку НДФЛ они не платят.

Как отмечает юрист, налоговый вычет составляет 13% от суммы годового заработка. То есть, человек с зарплатой в 20 тысяч рублей собирается купить жилье за 2 миллиона рублей, то на возвращение налогового вычета может уйти несколько лет.

Чтобы получить налоговый вычет, гражданин должен обратиться в органы Федеральной налоговой службы с необходимым пакетом документов: потребуются декларация о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ, справка от доходах по форме 2-НДФЛ, договор купли-продажи жилья, свидетельство о праве собственности, акт приема-передачи квартиры или доли в ней налогоплательщику, документы, подтверждающие расходы на покупку имущества, паспорт, свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке), уточнила специалист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что налоговая объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам.

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