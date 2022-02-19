Стали известны подробности убийства продавщицы интим-магазина в Петербурге

Неизвестный зарезал продавщицу интимного магазина в Петербурге накануне ее дня рождения.

Как сообщает «Пятый канал», погибшая является уроженкой Саратова, ей было 33 года. На следующий день женщине должно было исполниться 34.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 февраля в магазине, расположенном на улице Дыбенко. Продавщица помогала выбрать клиенту товар, неожиданно во время разговора мужчина достал нож и нанес потерпевшей не менее 12 ножевых ранений, в основном в область живота, после чего преступник взял две коробки с товаром и скрылся.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Личность подозреваемого устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный ударил продавщицу холодным оружием не менее 12 раз в разные части тела, после чего покинул место преступления. Однако пострадавшая нашла в себе силы и сумела добраться до тревожной кнопки.