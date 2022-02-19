Депутат Госдумы призвал государство платить «нормальную пенсию» россиянам

Депутат Госдумы призвал государство платить «нормальную пенсию» россиянам
Сергей Миронов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Депутат Госдумы Сергей Миронов, лидер политической партии «Справедливая Россия — За правду» призвал государство выплачивать пенсии россиянам без посредника в виде ПФР.

Парламентарий призвал платить «нормальную пенсию» российским гражданам.

По его словам, вернуть в рабочее состояние накопительную пенсионную систему уже не представляется возможным. Он отметил, что вместо того, чтобы создавать новые «накопительные схемы», следует найти способ уже в сложившихся условиях и гарантировать россиянам достойные пенсионные выплаты.

Миронов прокомментировал предложение Российского союза промышленников и предпринимателей, который предложил выделить молодым людям из бюджета по 10 тысяч рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе. Однако депутат считает, что это не поможет изменить ситуацию.

«Надо молодежи не разовую „морковку“ за 10 тысяч предлагать, а ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей в качестве справедливого базового дохода, гарантировать работу с нормальной зарплатой и решение жилищных проблем», — приводит его слова reporter64.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 11 февраля пройдет заседание Совета Федерации, на котором планируется принять законопроект о повышении пенсионных выплат некоторым категориям пожилых людей. Как пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы», речь идет о военных пенсионерах и гражданах России старше 80 лет.

депутат ГД пенсии сергей миронов


 

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