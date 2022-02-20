Россиянам пообещали единовременную выплату из пенсионных накоплений

Российским пенсионерам напомнили о возможности получения единовременной выплаты накопительной пенсии.

Подобная выплата предоставляется за счет средств пенсионных накоплений. За ее оформлением можно обратиться при достижении 55 лет женщинами и 60 мужчинами.

Как сообщила «Российская газета», на средства могут рассчитывать работающие граждане 1967 года рождения и моложе, а также 1966 года рождения и старше за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Кроме того, выплаты положены мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957–1966 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые граждане России могут лишить всех льгот всего за одно нарушение. Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Это позволяет гражданам серьезно улучшить финансовое положение, учитывая в том числе повышение цен на продукты.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.