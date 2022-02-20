Черный кофе без сахара может замедлить процесс старения

Употребление черного кофе без сахара дарит не только заряд бодрости, но и положительно влияет на долголетие. Об этом заявили медики в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

Напиток из перемолотых зерен обладает множеством полезных свойств, среди которых снижение риска болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также деменции. Кроме того, кофе замедляет процессы старения.

В настоящее время в мире существуют десятки видов и разновидностей кофе, однако уникальным омолаживающим эффектом, по мнению ученых, обладает именно черный кофе. Специалисты отметили, что долгожители разных стран ежедневно пьют кофе для заряда бодрости.

По данным экспертов, чтобы напиток приносил настоящую пользу организму, необходимо пить только крепкий черный кофе без сахара. Любителям кофе объяснили, что сладкий напиток приведет не только к набору лишнего веса, но и к быстрому старению кожи и клеток организма, что в пожилом возрасте может вызвать ряд проблем.

Кроме того, чрезмерное употребление сахара также связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, рака пищевода и кишечника.

По мнению экспертом, если черные сорта кофе не удовлетворяют вкусовые предпочтения, то лучше отказаться от напитка и поискать ему альтернативу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты не рекомендуют бороться с сонливостью с помощью кофе людям, которые только что переболели омикрон-штаммом. Это связано с тем, что кофеин не благотворно воздействует на организм в период после инфекции. При этом после болезни у людей наблюдаются жалобы на сонливость и снижение работоспособности. Между тем кофеин приводит к обезвоживанию, свертываемость крови повышается, в ней снижаются микроэлементы, например, калий. Для переболевших рекомендуется вводить в рацион кофе постепенно и сначала заменять его крепким чаем.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.